5 سنوات سجناً لتدخين سيجارة مخدرات

محمد صلاح (رأس الخيمة) قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة برئاسة المستشار سامح شاكر أمس، بالسجن على آسيوي لمدة 5 سنوات، وإبعاده عن البلاد، في قضية تسهيل تعاطي المواد المخدرة والتغرير بصديقه خلال استقلالهما سيارة معاً، حيث عرض عليه تدخين سيجارة، تبين فيما بعد أنها محشوة بالمواد المخدرة.

وكانت دورية قد ضبطت المتهمين على أحد الطرق بالإمارة، وتبين تعاطيهما لمادة الحشيش، وفي التحقيقات أنكر المتهم الثاني معرفته بما تحتويه السيجارة التي عزم بها صديقه عليه، وقضت المحكمة بالغرامة 10 آلاف درهم على المتهم والإبعاد عن البلاد.

كما قضت المحكمة بالسجن لمدة 5 سنوات على أفريقي متهم بحراسة مسكن لممارسة الأعمال المنافية للآداب، في القضية المتهم فيها 9 من جنسيات مختلفة، كانت المحكمة قد أدانت 4 منهم بالسجن المؤبد في جلسات سابقة.

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