«الخارجية» تدعو المواطنين بالخارج للعودة إلى الدولة

أبوظبي (وام) في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وتعليق عدد من الرحلات الجوية مع بعض الدول، دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي المواطنين المسافرين خارج الدولة بضرورة العودة إلى أرض الوطن، نظراً لصعوبة السفر، وفي إطار حرص دولة الإمارات الدائم على صحة وسلامة المواطنين. كما دعت الوزارة الطلبة والمرضى المواطنين في الخارج إلى ضرورة التنسيق مع جهة الابتعاث من خلال سفارة الدولة في بلد المقر.

وأكدت الوزارة أهمية تواصل المواطنين المسافرين مع أقرب بعثة للدولة في الخارج، أو مع مركز اتصال وزارة الخارجية والتعاون الدولي على الرقم 80044444.

كما أكدت الوزارة أهمية تسجيل المسافرين الإماراتيين في خدمة تواجدي عبر موقعها www.mofaic.gov.a، والتي تسهل التواصل مع مواطني الدولة في الحالات الطارئة.

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