«المورد» منصة تعلم إلكتروني لموظفي الحكومة الاتحادية

دبي ( الاتحاد) أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن الحفاظ على سلامة موظفي الحكومة الاتحادية، يتصدر أولوياتها، مشيرة إلى نجاح دليل العمل عن بُعد في الحكومة الاتحادية، في تعزيز سلسلة الخطوات والإجراءات الاحترازية، وضمان استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات على مستوى الوزارات والجهات الاتحادية، في بيئة عمل آمنة وسليمة.

ولفتت الهيئة إلى أنها اتخذت كافة الخطوات اللازمة التي تمكن موظفي الجهات الاتحادية من تسجيل الحضور والانصراف إلكترونياً، أثناء العمل عن بعد، وذلك من خلال نظام «بياناتي». وتكللت جهود الهيئة في هذا الجانب بإطلاق خدمة الجلسات الافتراضية عبر بوابة التعلم الإلكتروني في الحكومة الاتحادية «المورد»، ما سيمكن موظفي الحكومة الاتحادية من حضور الورش والدورات التدريبية التي تعقدها عبر بوابة «المورد»، من خلال أجهزتهم الإلكترونية بكل سهولة ويسر.

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