«المعاشات»: تفعل «العمل عن بعد» بالفجيرة ورأس الخيمة

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن بدء المرحلة الأولى لتفعيل منظومة العمل عن بعد في مراكز سعادة المتعاملين في كل من إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة، حيث سيتم تقديم خدمات هذه المراكز عبر الموقع الإلكتروني للهيئة www.gpssa.gov.ae، ضمن باقة الخدمات التي توفرها الهيئة لمختلف الفئات المستفيدة من خدماتها، كما سيتاح الحصول على هذه الخدمات من خلال الاتصال بالرقم المجاني للهيئة 80010.

وقالت حنان السهلاوي المدير التنفيذي لقطاع المعاشات: «ضمن توجيهات حكومة دولة الإمارات الرامية إلى ‏تعزيز سلسلة التدابير الوقائية والاحترازية التي تتبعها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، تعمل الهيئة على خطة لتفعيل نظام «العمل عن بعد» في مختلف مراكزها في المرحلة المقبلة، وقد بدأت بالفعل تطبيق هذا النظام في مراكز سعادة المتعاملين في كل من إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة، مشيرة إلى أن مراكز سعادة المتعاملين الأخرى المتوفرة في أبوظبي ودبي والشارقة وأم القيوين ما زالت تقدم خدماتها للجمهور وتدرس إمكانية تطبيق «العمل عن بعد» عليها.

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