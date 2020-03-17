محاضرة عن التطوع في خورفكان

خورفكان (الاتحاد) عقدت دائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة ومجلس الشارقة للشباب، اللقاء الدوري من مبادرة «جلسات المعرفة»، في إطار سلسلة اللقاءات المنظمة دورياً بين الجهتين، بمشاركة المجلس البلدي لمدينة خورفكان وبلدية خورفكان.

وتناولت الجلسة المعرفية عنوان «التطوع في الإمارات - طاقات شبابية مبتكِرة، وعقدت في مقر مجلس ضاحية حياوه بمدينة خورفكان.

حضر الجلسة، خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والدكتور راشد خميس عبيد النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان بجانب حضور أعضاء مجلس ضاحية حياوه، وعدد من أعضاء مجلس الشارقة للشباب، وهو التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب.

قدمت الجلسة التي تطرقت إلى عدد من المواضيع والمحاور المهمة في تحفيز الطاقات الشابة نحو التطوع في دولة الإمارات المهندسة عزة سليمان، مشيرة إلى أهمية دور الشباب، وامتلاكهم طاقات هائلة ومبتكرة وتمثل طاقة حيوية للمجتمع وكل مجالاته وصوره الاجتماعية والإنسانية، والتي تتسم بشكل إبداعي وجديد.

وأشادت بدور الشباب وتعاونهم مع مختلف الفعاليات على مستوى الدولة، ودورهم الواضح والمشهود في العديد من المواقف، والتي رسخت لدور ابن الإمارات وواجبه الإنساني ضمن عطائه الابتكاري في تقديم جهده ووقته وإنتاجه في خدمة المجتمع.

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