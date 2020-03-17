عجمان (وام) بحثت لجنة الزكاة بمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية أوجه صرف الزكاة على مستحقيها من الأسر الفقيرة والمتعففة وذات الدخل المحدود.

جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة برئاسة الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي مدير عام المؤسسة، بحضور الدكتور عبد الله الأنصاري عضو مجلس الأمناء وأحمد الشامسي عضو مجلس الأمناء، ومريم حسن رئيس قسم الزكاة بالمؤسسة.

وقالت الشيخة عزة النعيمي: إن الاجتماع ناقش أوجه صرف الزكاة ومستحقيها، مشيرة إلى أنه تم استعراض كشوف الزكاة التي شملت الفئات المستحقة من ذوي الدخل المحدود والأرامل والمطلقات والمعوزات وصغار الموظفين، وعرض الموازنة التقديرية للزكاة 2020 على اللجنة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «النعيمي الخيرية» تبحث موازنة الزكاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.