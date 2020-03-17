توصيل الأدوية للمنازل في أبوظبي قريباً

أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت دائرة الصحة أبوظبي، معياراً جديداً بشأن خدمة تسليم الأدوية لمنازل المرضى وفق منظومة وإجراءات محددة، وذلك لدى جميع الصيدليات التي ستحصل على التراخيص اللازمة لذلك بعد استيفاء متطلبات المعيار الجديد. وأوضحت الدائرة بأن المعيار الجديد يحدد حزمة من المتطلبات التي تضمن التسليم الآمن للأدوية بما في ذلك مراعاة شروط تخزين الأدوية، والحرص على أن الأدوية التي يتم تسليمها للمرضى تحتوي على ختم إغلاق المنتج ولم يسبق فتحها من قبل وضمان اتباع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية معلومات المرضى وغيرها. وأشارت الدائرة بأن توفر الوصفة الطبية الأصلية للمريض سواء كانت عن طريق النظام الإلكتروني أو كنسخة مطبوعة يعد شرطاً أساسياً يُمكن الصيدليات من البدء بالإجراءات التي وضعتها لتسليم الأدوية، على أن يتم تحديد هوية المستلم، سواء كان المريض نفسه أو من ينوب عنه. وأكدت أن المعيار الجديد الذي أطلقته لتسليم الأدوية يعكس حرصها على توظيف ما يشهده العالم مؤخراً من ثورة على صعيد الاتصال والتواصل، حيث انتشر مفهوم التوصيل للمنازل على نطاق واسع ولمختلف المنتجات، الأمر الذي دعا دائرة الصحة أبوظبي إلى دراسة فكرة تطوير معيار جديد يُمكن الصيدليات من تقديم مثل هذه الخدمة لمحتاجيها، من خلال وضع عدد من المتطلبات الواضحة والواجب على الصيدليات تحقيقها لتحصل على الترخيص الخاص بالخدمة.

وستعمل الدائرة على ضمان كفاءة وفاعلية جميع الإجراءات المقننة التي ستقوم بها الصيدليات المرخصة لتسليم الأدوية للمرضى.