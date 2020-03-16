الامارات | الإمارات تدعو المواطنين المسافرين خارج الدولة للعودة إلى أرض الوطن

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدعو المواطنين المسافرين خارج الدولة للعودة إلى أرض الوطن والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وتعليق عدد من الرحلات الجوية مع بعض الدول، تدعو وزارة الخارجية والتعاون الدولي المواطنين المسافرين خارج الدولة بضرورة العودة إلى أرض الوطن نظرا لصعوبة السفر وفي إطار حرص دولة الإمارات الدائم على صحة وسلامة المواطنين.
كما تدعو الوزارة الطلبة والمرضى المواطنين في الخارج إلى ضرورة التنسيق مع جهة الابتعاث من خلال سفارة الدولة في بلد المقر.
وتؤكّد الوزارة أهمية تواصل المواطنين المسافرين مع أقرب بعثة للدولة في الخارج أو مع مركز اتصال وزارة الخارجية والتعاون الدولي على الرقم 80044444.
كما تؤكد الوزارة أهمية تسجيل المسافرين الإماراتيين في خدمة تواجدي عبر موقعها www.mofaic.gov.ae والتي تسهل التواصل مع مواطني الدولة في الحالات الطارئة.
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