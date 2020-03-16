الامارات | سفارات الإمارات تطلب من المواطنين مغادرة 4 دول

شكرا لقرائتكم خبر عن سفارات الإمارات تطلب من المواطنين مغادرة 4 دول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طلبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عبر سفاراتها، المواطنين المتواجدين في 4 دول إلى مغادرتها، وهي فرنسا ، أذربيجان، أوكرانيا، مولودفيا وذلك بسبب تعليق الرحلات الجوية وغلق المعابر الحدودية ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وتفصيلا نصحت سفارة الإمارات في باريس عبر حسابها الرسمي على " تويتر" المواطنين المتواجدين في فرنسا حاليا العودة إلى الإمارات، وذلك في ظل ما تشهده عدة دول في أوربا من انتشار فيروس كورونا، داعية إلى أهمية التواصل مع البعثة الدبلوماسية في باريس على الرقم (0033144340200).



كما دعت سفارة الإمارات في العاصمة الإذرابيجانية باكو، مواطني الدولة المتواجدين في أذربيجان إلى ضرورة مغادرة البلد قبل يوم الاثنين الموافق 17 مارس وذلك بسبب تعليق الرحلات الجوية حتى اشعار آخر كإجراء احترازي.



ودعت السفارة عبر حسابها على " تويتر" جميع مواطني الدولة المتواجدين حاليا في الأراضي الأذرية بضرورة التسجيل في خدمة تواجدي والتواصل مع السفارة على الرقم (00994125947031) والرقم (00994516606555).

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كما دعت سفارة الإمارات في كييف مواطني الإمارات المتواجدين في أوكرانيا وجمهورية مولدوفا ضرورة المغادرة قبل تاريخ 17 مارس 2020 وذلك بسبب تعليق الرحلات الجوية وإغلاق جميع المعابر الحدودية في أوكرانيا ومولدوفا حتي اشعار آخر.



وأهابت السفارة بجميع المواطنين المتواجدين في أوكرانيا وجمهورية مولدوفا بضرورة التسجيل في «تواجدي» والتواصل مع السفارة على الرقم (00380442774444).

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي المواطنين المتواجدين خارج الدولة إلى ضرورة التسجيل في خدمة «تواجدي» المتوفرة على موقع الوزارة الرسمي، وذلك لمساعدة الوزارة والبعثات الدبلوماسية في الخارج في التواصل معهم في حالات الطوارئ، وتقديم المساعدة المطلوبة لهم متى استدعى الأمر ذلك، في ظل قيام عدد من الدول بإغلاق منافذها الحدودية وتعليق الرحلات الجوية .



وأكدت الوزارة على أهمية اتباع تعليمات السلامة والوقاية الطبية حفاظا على سلامتهم، منوهة إلى أنه في الحالات الطارئة يرجي التواصل مع أقرب بعثة للدولة في الخارج أو مع مركز الاتصال التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي على الرقم (0097180044444)

كما دعت سفارة الإمارات في نيودلهي في وقت سابق المواطنين بعدم السفر إلى جمهورية الهند في الوقت الراهن، وذلك تنفيذا للتوجيهات الصادرة من الحكومة الهندية، والتي أفادت بأنه سيتم منع جميع الأجانب من حاملي التأشيرات الهندية بكافة أنواعها من دخول الهند حتى إشعار آخر كإجراء احترازي اتخذته حكومة الهند للحد من انتشار فيروس كورونا.