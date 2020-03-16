الامارات | بلدية مدينة الشارقة تغلق كافة الشواطئ العامة في الإمارة

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية مدينة الشارقة تغلق كافة الشواطئ العامة في الإمارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن إغلاق كافة الشواطئ العامة في الإمارة، ضمن إجراءاتها الاحترازية وتدابيرها الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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