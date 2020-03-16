تأجيل جميع حفلات الأعراس والفعاليات الاجتماعية في الدولة

دعت «وزارة الصحة ووقاية المجتمع» و«الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» إلى تأجيل إقامة جميع حفلات الأعراس والفعاليات الاجتماعية في صالات الأفراح المخصصة لذلك وقاعات المناسبات والضيافة بالفنادق والمنازل بشكل مؤقت وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل ولمدة أربعة أسابيع على أن يتم إعادة التقييم والمراجعة بناء على مستجدات وضع الصحة العامة في حينه.

وأوضحت الوزارة والهيئة في بيان لهما أن هذا القرار يأتي تماشيا مع التدابير والإجراءات الوقائية المتبعة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» وذلك حرصا على صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم وتجنبا لنقل العدوى من خلال التلامس.

ودعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع و«الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» إلى الالتزام بهذا التأجيل المؤقت حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع. وفي حال تعذر التأجيل لأسباب قاهرة، فينبغي الالتزام بالإجراءات الوقائية في حفلات الأعراس وذلك من خلال إقامتها في قاعات الأفراح المخصصة لهذا الغرض، وأن يقتصر المدعوون على أهل العروسين مع الحفاظ على المسافة الآمنة بين كل شخصين والتي لا تقل عن مترين، وإتباع إجراءات التعقيم ومراعاة الحفاظ على الصحة العامة من خلال تجنب المصافحة بالأيدي والتقبيل إلى جانب ضرورة استخدام الأطباق الورقية ذات الاستخدام الواحد وذلك حرصا على سلامتهم وسلامة المجتمع وصحة أفراده.