سفارة الإمارات في باريس تنصح رعاياها بمغادرة فرنسا

دعت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في باريس، اليوم الاثنين، رعاياها المتواجدين في فرنسا إلى المغادرة إلى دولة الإمارات.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، «في ظل ما تشهده عدة دول في أوروبا من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصاً من سفارة الدولة في باريس على سلامة المواطنين، ننصح مواطني الدولة المتواجدين في الجمهورية الفرنسية بالمغادرة إلى دولة الإمارات. وللمزيد من الاستفسارات يرجى التواصل مع السفارة على الرقم التالي: 0033144340200».

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