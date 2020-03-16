الامارات | بالفيديو.. حنان السويدي: أثر الشائعات على المجتمع أخطر من فيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. حنان السويدي: أثر الشائعات على المجتمع أخطر من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت الأستاذ المساعد في كلية الطب بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، من نشر الشائعات حول فيروس كورونا، مؤكدة أن هذهالسلوكيات أخطر على المجتمع من الفيروس نفسه.

ولفتت إلى أن الأبحاث تبين أن فئة كبار السن هم الفئة الأكثر عرضة للإصابة، ونصحت بتجنب الزيارات العائلية حاليا لحماية هذه الفئة.

وأضافت" كبار السن هم البركة في المنزل والأغلى على أنفسنا جميعا، وواجبنا حمايتهم، لذا يجب أن يكون التواصل معهم محدود، معالحرص على اتباع التعليمات والإرشادات، أهمها " غسل اليد وترك المسافة المطلوبة حفاظاً على صحتهم"

وأكدت الدكتورة حنان أن الحكومة قامت بواجبها على الوجه الأكمل، مطالبة المجتمع بضرورة أن يقوم بدوره هو الآخر للحد من انتشارالفيروس .

Advertisements

وقالت لـ " الإمارات اليوم " أنه في هذه المرحلة لا يجب إثارة القلق أو الزعر الغير مبرر، في الوقت ذاته عدم الاستهانة بالموضوع، وإنما علىالجميع تحمل المسؤولية تجاه المجتمع والآخرين .

وذكرت أن الجهات الصحية وضعت إرشادات وتوجيهات واضحة على الجميع الالتزام بها، لحماية النفس والأهل والمجتمع، لافتة إلى أنه عادةفي ظل مثل هذه الظروف تنتشر الشائعات، التي تسبب زعر في المجتمع دون داع، الأمر الذي يسبب قلقا في المجتمع يخيف الناس أكثر منانتشار الفيروس .

وتابعت " اليوم دور كافة أفراد المجتمع ليس فقط حماية أنفسنا من الفيروس، وإنما التصدي للشائعات التي تنتقل بين أفراد المجتمع وينتجعنها ممارسات سلبية .