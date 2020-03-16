الامارات | إلغاء مواعيد التقدم على التأشيرة إلى أمريكا حتى إشعار آخر

شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مواعيد التقدم على التأشيرة إلى أمريكا حتى إشعار آخر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت سفارة الولايات المتحدة في أبوظبي والقنصليتها العامة في دبي عن إلغاء المواعيد الروتينية لتأشيرات الهجرة وتأشيرة غير المهاجرين، اعتبارًا من غدٍ (الثلاثاء)، على أن تُستأنف خدمات التأشيرة الروتينية في أقرب وقت ممكن، لم يتحدد بعد، مؤكدة أن رسوم التأشيرة (MRV) التي تم دفعها من قبل المتقدمين للحصول على التأشيرة، مازالت صالحة ويمكن استخدامها لطلب التأشيرة في البلد حيث تم شراؤها في غضون سنة واحدة من تاريخ الدفع.
ودعت السفارة كل من كان بحاجة إلى السفر الفوري لاتباع الإرشادات المقدمة على موقع السفارة https://ae.usembassy.gov/ بخصوص طلب موعد طارئ.
وأضافت السفارة في بيان صحافي، اليوم، أن وحدة خدمات المواطنين الأمريكيين ستواصل توفير المواعيد للمواطنين، حسب الحاجة، لضمان سلامة مواطني الولايات المتحدة في الخارج ورعاية مصالحهم، ويجب على المواطنين الأمريكيين الذين يحتاجون إلى مساعدة طارئة الاتصال على الرقم 2200-414-2-971+ في أبوظبي و 4000-309-4-971+ في دبي أو الإمارات الشمالية. بالنسبة للخدمات غير الطارئة، يجب على المواطنين الأمريكيين مراجعة المعلومات على موقعنا.
ودعت السفارة رعاياها إلى التعرف إلى البلدان التي يوجد قيود على السفر إليها من خلال الرابط التالي https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/ea/covid-19-information.html وقراءة قسم "الإعلانات الرئاسية بشأن فيروس كورونا المستجد" وذلك لمزيد من المعلومات.
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