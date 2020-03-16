الامارات | "التربية" تنفي صحة جداول امتحانات نهاية العام للتعليم المستمر

شكرا لقرائتكم خبر عن "التربية" تنفي صحة جداول امتحانات نهاية العام للتعليم المستمر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفت وزارة التربية والتعليم صحة جداول امتحانات نهاية العام الدراسي للتعليم المستمر المتكامل، أخيراً، مؤكدةً أنها لم تصدر أية جداول تخص اختبارات طلبة التعليم المستمر أو النظاميين، حتى الآن.

ودعت الوزارة الجميع إلى تحري صحة المعلومات التي تخص العملية التعليمية قبل التعاطي معها وتداولها، واستقاء المعلومات الصحيحة من القنوات الرسمية والمعتمدة.

وكانت الجداول المتداولة خاصة بطلبة التعليم المستمر المتكامل من الصف السابع إلى الصف الثاني عشر (مسار دراسة منزلية)، ومن الصف الثامن حتى الصف الثاني عشر (مسار دراسة أكاديمية)، والسنتين الأولى والثانية التأسيسيتين لمسار محو الأمية، والسنتين الثالثة والرابعة التكميليتين لمسار محو الأمية.