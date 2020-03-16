الامارات | بالفيديو.. حمدان بن محمد يعقد اجتماع المجلس التنفيذي في دبي "عن بُعد"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. حمدان بن محمد يعقد اجتماع المجلس التنفيذي في دبي "عن بُعد" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد سمو الشيخ حمدان بن محمد، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي في دبي وذلك التزاماً بالتوجيهات التي أصدرتها الجهات المختصة حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع، في إطار الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال سموه في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عقدنا اليوم اجتماع المجلس التنفيذي في دبي عن بُعد التزاماً بالتوجيهات التي أصدرتها الجهات المختصة حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع ... كلنا اليوم مسؤولون عن الالتزام بتلك التعليمات، بتعاونكم فإن دبي ودولة الإمارات قادرة على تجاوز الوضع الراهن والتغلب على كل تحدي".

وأضاف سموه: "كل الإجراءات التي يتم اتخاذها على مستوى الدولة ودبي هدفها بالدرجة الأولى حماية المجتمع ونضع هذا الهدف فوق كل اعتبار... الواجب الوطني يحتم علينا الالتزام بالتوجيهات والنصائح من الجهات المختصة وقادتنا قدوتنا في ذلك".



وتابع سموه قائلا: "نتقدم بالشكر لكل الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة على عملها وجهودها الحثيثة لتأمين حماية وصحة مجتمعنا، وتحية لكل الجنود المجهولين الذين يعملون على مدار الساعة لتأمين راحة المجتمع وصحته وسلامته".