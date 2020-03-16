الامارات | محمد بن زايد: الدواء والغذاء خط أحمر ولا تشيلون هم أبداً

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: الدواء والغذاء خط أحمر ولا تشيلون هم أبداً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الدواء والغذاء خط أحمر ولا تشيلون هم أبداً.
من جانبه غرد وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، قائلاً في "البرزة" الأسبوعية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد والترتيبات التي تراعي منهجية تصدي الإمارات لفيروس الكورونا، كلمة سموه تؤكد أن العالم سيتجاوز هذه المرحلة الإستثنائية وتشيد بالإستجابة الوطنية الممنهجة لدولة الإمارات وخطواتها الإستباقية.
وأضاف "كلمات واثقة ومطمأنة من قائد إستثنائي، إحاطة بوخالد تتضمن إشادة تقدير مستحقة للقطاع الصحي، وإلتزام واضح بالمواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة، ودعوة لمراجعة بعض العادات الإجتماعية، قيادة خيّرة ووطن كريم ودولة قادرة؛ هذه يا إخواني إماراتنا".
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