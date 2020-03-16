الامارات | الإمارات تجري 125 ألف فحص مخبري للكشف عن المصابين بـ "كورونا"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الجهات الصحية في الدولة، أجرت ضمن إجراءاتها الاحترازية الوقائية، 125 ألف فحص مخبري في الدولة للكشف عن المصابين بفيروس كورونا، وذلك بمعدل 13 ألف فحص لكل مليون شخص، وذلك في إطار الاهتمام والرعاية المستمرتين من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وحرصاً على سلامة المواطنين والوافدين، ما يعكس كفاءة وقدرات النظام الصحي في الدولة على الاستجابة النوعية لاحتواء فيروس كورونا المستجد. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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