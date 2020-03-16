الامارات | «صحة دبي» تسمح للمهنيين الصحيين في القطاع الخاص بالتنقل بين المنشآت الصحية

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تسمح للمهنيين الصحيين في القطاع الخاص بالتنقل بين المنشآت الصحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت هيئة الصحة في دبي السماح لكل المهنين الصحيين المرخصين من قبلها، بالعمل والتنقل بين المنشآت الصحية المرخصة، حيثما تقتضي الحاجة، بغض النظر عن المنشأة، لإدارة حالات المصابين بفيروس كورونا.



وأوضحت الهيئة في تعميم أصدرته اليوم، وأرسلته إلى كل المهنين والمنشآت الصحية الخاصة، المرخصة من قبلها، أن هذا الإجراء يأتي تماشياً مع الخطط والبرامج الوطنية والدولية، لمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، ونظراً لما تقتضيه الحاجة، لضمان توفر المهنيين الصحيين.

وأكدت الهيئة في تعميمها أنه في حال حدوث خطأ طبي أو شكوى طبية، تقع المسؤولية الطبية على الفرد المهني والمنشأة الصحية التي تم تقديم الخدمة بها.

وتابعت «يتم انتقال المهنيين الصحيين بناء على اتفاق كتابي مسبق بين المنشآت الصحية، التي ينتقل بينها المهني الصحي المعني، ولا يتطلب العمل بهذا التعميم الحصول على موافقة رسمية مسبقة من قطاع التنظيم الصحي، ويتم العمل به اعتباراً من اليوم 16 مارس وحتى إشعار آخر».