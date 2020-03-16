اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | إيقاف إقامة الحفلات والأعراس بالمنازل في دبي

0 نشر
متابعة موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف إقامة الحفلات والأعراس بالمنازل في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجهت اللجنة العليا لإداة الأزمات والكوارث في دبي الجميع بتجنب إقامة الحفلات والأعراس في المنازل بصورة فورية اعتباراً من اليوم الأثنين الموافق 16 مارس وحتى نهاية الشهر الجاري.

ويأتي ذلك في إطار التدابير الاحترازية الرامية لتحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة للمجتمع.

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | إيقاف إقامة الحفلات والأعراس بالمنازل في دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا