الامارات | إيقاف إقامة الحفلات والأعراس بالمنازل في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف إقامة الحفلات والأعراس بالمنازل في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجهت اللجنة العليا لإداة الأزمات والكوارث في دبي الجميع بتجنب إقامة الحفلات والأعراس في المنازل بصورة فورية اعتباراً من اليوم الأثنين الموافق 16 مارس وحتى نهاية الشهر الجاري. ويأتي ذلك في إطار التدابير الاحترازية الرامية لتحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة للمجتمع. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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