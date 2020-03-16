الامارات | "بلدية دبي" تلزم الصالونات الرجالية ومراكز التجميل بـ 6 إجراءات جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن "بلدية دبي" تلزم الصالونات الرجالية ومراكز التجميل بـ 6 إجراءات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استحدثت بلدية دبي 6 إجراءات احترازية إلزامية لكافة الصالونات الرجالية، ومراكز التجميل النسائية في دبي، في إطار التصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 .

وتمثلت الاشتراطات الجديدة في ضرورة استقبال الزبائن من خلال المواعيد فقط، وإلغاء منطقة الانتظار "عدم السماح بتواجد الزبائن في منطقة الانتظار للحد من عدد الأفراد داخل الصالون".

وألزمت البلدية في تعميمها الذي وجهته إلى كافة الصالونات ومراكز التجميل في دبي بإزالة كافة الصحف والمجلات، واستخدام الأكواب أحادية الاستخدام في حال توفير الضيافة للزبائن، كما اشترطت البلدية أيضاَ عدم استقبال زبائن تظهر عليهم أعراض أنفلونزا، فضلاً عن ارتداء الكمامات أثناء تقديم كافة الخدمات للزبائن.

وأكدت البلدية في تعميمها أنه سيتم متابعة التزام الصالونات ومراكز التجميل بتنفيذ الإجراءات الجديدة، وسيتم مخالفة غير الملتزمين وفق الضوابط المعمول بها.