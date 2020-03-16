الامارات | المعاشات: تفعيل نظام العمل عن بعد في مراكز سعادة المتعاملين برأس الخيمة والفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن المعاشات: تفعيل نظام العمل عن بعد في مراكز سعادة المتعاملين برأس الخيمة والفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمنيات الاجتماعية عن بدء المرحلة الأولى لتفعيل منظومة العمل عن بعد في مراكز سعادة المتعاملين في كل من إمارة رأس الخيمة وإمارة الفجيرة، حيث سيتم تقديم خدمات هذه المراكز عبر الموقع الإلكتروني للهيئة www.gpssa.gov.ae ، ضمن باقة الخدمات التي توفرها الهيئة لمختلف الفئات المستفيدة من خدماتها، كما سيتاح الحصول على هذه الخدمات من خلال الاتصال بالرقم المجاني للهيئة 80010.

وقالت حنان السهلاوي المدير التنفيذي لقطاع المعاشات ضمن توجيهات حكومة دولة الإمارات الرامية إلى ‏تعزيز سلسة التدابير الوقائية والاحترازية التي تتبعها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين تعمل الهيئة على خطة لتفعيل نظام العمل عن بعد في مختلف مراكزها في المرحلة المقبلة وقد بدأت بالفعل تطبيق هذا النظام في مراكز سعادة المتعاملين في كل من إمارة رأس الخيمة وإمارة الفجيرة.

وأوضحت أن الهيئة ستسفيد من بنيتها التحيتة التكنولوجية المتطورة بعد قيامها بعملية التحول الرقمي الذي حول كثيراً من خدماتها إلى خدمات إلكترونية، حيث ستدعم هذه البيئة توجهات الهيئة الحالية لتفعيل نظام العمل عن بعد لمواجهه كافة الاحتمالات وحفاظاً على مصالح كافه الفئات المستهدفة من خدماتها.

وأوضحت أن مراكز سعادة المتعاملين الأخرى المتوفرة في أبوظبي ودبي والشارقة وأم القيوين ما زالت تقدم خدماتها للجمهور وتدرس إمكانية تطبيق العمل عن بعد عليها، غير أن الهيئة تدعو كافة الفئات المستفيدة من خدماتها إلى استخدام الخدمات الإلكترونية على موقع الهيئة الإلكتروني عوضاً عن زيارة مراكزها حفاظاً على سلامتهم وذلك بما يتوافق مع التوجهات الحكومية التي أعلنت عنها الجهات الصحية المختصة بالدولة.

وقالت تنصح الهيئة متعامليها بمتابعتها من خلال الحساب الموحد (gpssaae) على قنواتها في انستجرام/ تويتر/ فيسبوك من أجل الاطلاع على أبرز المستجدات التي ستعلن عنها الهيئة من وقت لآخر عن كل ما يتعلق بشؤون المعاشات.

