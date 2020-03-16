الامارات | "الاتحادية للموارد البشرية" تكثف جهودها لاستمرارية الأعمال وحماية الموظفين بالتقنية الحديثة

شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتحادية للموارد البشرية" تكثف جهودها لاستمرارية الأعمال وحماية الموظفين بالتقنية الحديثة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار جهود الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الرامية إلى الحفاظ على سلامة موظفي الحكومة الاتحادية، وتطبيقاً لما جاء في دليل العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية، اتخذت سلسلة خطوات وإجراءات احترازية، من شأنها المساعدة على حماية موظفي الحكومة الاتحادية عموماً، وموظفيها على وجه الخصوص.

ولعبت "الهيئة" دوراً فاعلاً في تعزيز جهود الدولة الرامية لحماية موظفي الحكومة الاتحادية، حيث اتخذت سلسلة خطوات عملية، على مستوى الحكومة الاتحادية منذ اليوم الأول لتحرك الحكومة، كان من شأنها حماية الموظفين، وضمان استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات على مستوى الوزارات والجهات الاتحادية، في بيئة عمل آمنة وسليمة، مستفيدة بذلك من البنية التحتية التكنولوجية، والأنظمة الذكية والإلكترونية المتوفرة لديها.

ومن أبرز الخطوات العملية في هذا الإطار، إعداد دليل العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية والإرشادات الإجرائية في الظروف الطارئة، والذي أصدرته الهيئة بالتعاون مع وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وذلك في أعقاب إعلان حكومة الإمارات عن البدء بتطبيق العمل عن بعد لبعض الفئات الوظيفية في الحكومة الاتحادية.

ويهدف دليل العمل عن بعد إلى الحفاظ على سلامة الموظفين، وتمكين الجهات الاتحادية من تطبيق قرار العمل عن بعد الذي صدر مؤخراً عن حكومة دولة الإمارات، وضمان استمرارية تأدية الأعمال وتقديم كافة الخدمات الحكومية في ظل الظروف الطارئة، حيث يتضمن الدليل إرشادات وخطوات عملية يمكن اتخاذها من قبل الجهات الاتحادية عند تطبيق العمل عن بعد.

وتتولى الهيئة بموجب الدليل مسؤولية تفسير كافة اللوائح والنظم المتعلقة بالدليل، وعلى جميع الجهات الاتحادية الرجوع إلى الهيئة في كافة المسائل التي قد تعترضها عند تطبيق أحكام هذا الدليل، وما يصدر لاحقا بهذا الشأن.

تسجيل الحضور إلكترونياً

كما اتخذت الهيئة كافة الخطوات اللازمة التي تمكن موظفي الجهات الاتحادية من تسجيل الحضور والانصراف إلكترونياً أثناء العمل عن بعد، وذلك من خلال نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي"، وفق آلية إلكترونية تم تعميمها على تلك الجهات، بهذا الشأن، من أجل ضمان قيام الموظفين بتأدية المهام المطلوبة منهم عن بعد وفق الأصول، وحثت الجهات على استخدام كافة الوسائط التقنية، وتوفير التجهيزات التقنية لموظفيها.

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ودعت الهيئة في وقت سابق كافة الوزارات والجهات الاتحادية إلى منح موظفاتها من أمهات الأطفال المسجلين في دور الحضانة التي تم تعليق عملها، بقرار من وزارة التربية والتعليم، مرونة في ساعات العمل، كسلطة جوازية لها، وبما لا يخل بمصلحة العمل لديها، لمدة ساعتين يومياً، في بداية الدوام أو نهايته، كما حثت على مراعاة تلك المرونة في تطبيق إجراءات حضور وانصراف الموظفات المعنيات، في أنظمة الدوام الرسمي المعتمدة لديها.

وكانت الهيئة حريصة في ظل الوضع الراهن على الاستثمار الأمثل في أحدث الحلول التقنية في مجال توفير خدمات التدريب والتعلم الإلكتروني، على مستوى الحكومة الاتحادية، وذلك ضماناً لتعزيز ثقافة التعلم عن بعد؛ بما له من ميزات وسمات رائدة.

وتكللت جهود الهيئة في هذا الجانب بإطلاق خدمة الجلسات الافتراضية عبر بوابة التعلم الإلكتروني في الحكومة الاتحادية "المورد"، ما سيمكن موظفي الحكومة الاتحادية من حضور الورش والدورات التدريبية التي تعقدها عبر بوابة "المورد"، من خلال أجهزتهم الإلكترونية بكل سهولة ويسر.

وتتيح خاصية بث الجلسات الافتراضية عبر بوابة "المورد" للجهات الاتحادية إمكانية عقد برامج وورش تدريب إلكترونية وبثها لموظفيها عبر المنصة، إذ حثت "الهيئة" الجهات على استثمارها كبديل عملي عن التدريب التقليدي.

كما استخدمت الهيئة مؤخراً تقنية البث المباشر Webinar لبث جلسات نادي الموارد البشرية، إحدى مبادرات الهيئة الاستراتيجية، التي أطلقتها في العام 2010، حيث بات بإمكان منتسبي النادي والمهتمين بالموارد البشرية حضور الجلسات مجاناً ومن أي مكان داخل الدولة وخارجها.

من جانب آخر اتخذت الهيئة سلسلة تدابير إجرائية داخلية مهمة؛ لضمان سلامة موظفيها، وتفعيل آليات العمل عن بعد على الوجه الأمثل، حيث بدأت عقد اجتماعاتها باستخدام تقنية (Skype for Business)، والتي كان آخرها اجتماع مجلس السعادة والإيجابية، والذي استمر لساعة ونصف، بمشاركة 21 مسؤولاً، من قيادات الهيئة.

وأثبتت التجربة نجاعتها؛ نظراً للاستعداد الجيد وتوفر الإمكانات التقنية اللازمة لإتمام عملية التواصل الفعال بالصوت والصورة، وهي التقنية ذاتها التي توفرها الهيئة لموظفيها خلال أوقات العمل عن بعد، حيث طبقت نظام العمل عن بعد على فئات وظيفية معينة، وأثبتت التجربة نجاحها.

وضمن إجراءاتها الداخلية شكلت الهيئة فريق عمل داخلي للطوارئ والأزمات، وأصدرت سلسلة رسائل توعوية لموظفيها، واستبدلت آلية إثبات الحضور والانصراف ببطاقة ممغنطة، وكثفت حملات التعقيم لمرافقها الداخلية.