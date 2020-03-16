الامارات | "صحة أبوظبي" تعتمد معيارا جديدا لتسليم الأدوية لمنازل المرضى قريباً

شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة أبوظبي" تعتمد معيارا جديدا لتسليم الأدوية لمنازل المرضى قريباً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت دائرة الصحة أبوظبي - الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة - معيارا جديدا بشأن خدمة تسليم الأدوية لمنازل المرضى والتي سيتم تطبيقها قريبا وفق منظومة وإجراءات محددة، وذلك لدى جميع الصيدليات التي ستحصل على التراخيص اللازمة لذلك بعد استيفاء متطلبات المعيار الجديد.

وأوضحت الدائرة أن المعيار الجديد يحدد حزمة من المتطلبات التي تضمن التسليم الآمن للأدوية بما في ذلك مراعاة شروط تخزين والحرص على أن الأدوية التي يتم تسليمها للمرضى تحوي ختم إغلاق المنتج ولم يسبق فتحها من قبل وضمان اتباع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية معلومات المرضى وغيرها.

وأشارت الدائرة إلى أن توفر الوصفة الطبية الأصلية للمريض سواء كانت عن طريق النظام الإلكتروني أو كنسخة مطبوعة يعد شرطا أساسيا يمكن الصيدليات من البدء بالإجراءات التي وضعتها لتسليم الأدوية على أن يتم تحديد هوية المستلم سواء كان المريض نفسه أو من ينوب عنه.

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وأكدت الدائرة أن المعيار الجديد الذي أطلقته لتسليم الأدوية يعكس حرصها على توظيف ما يشهده العالم مؤخرا من ثورة على صعيد الاتصال والتواصل حيث انتشر مفهوم التوصيل للمنازل على نطاق واسع ولمختلف المنتجات الأمر الذي دعا الدائرة لدراسة فكرة تطوير معيار جديد يمكن الصيدليات من تقديم مثل هذه الخدمة لمحتاجيها من خلال وضع عدد من المتطلبات الواضحة والواجب على الصيدليات تحقيقها لتحصل على الترخيص الخاص بالخدمة.

وستعمل الدائرة على ضمان كفاءة وفاعلية جميع الإجراءات المقننة التي ستقوم بها الصيدليات المرخصة لتسليم الأدوية للمرضى من خلال المتابعة والتدقيق على الصيدليات وضمان تطبيقها الإجراءات التي تضمن التسليم الآمن للأدوية ووضع صحة وسلامة المرضى في المقام الأول كما ستقوم بدراسة أداء المعيار الجديد والسبل المتاحة لتعزيز مخرجاته والمنافع التي يعود بها على المستفيدين منه.

وتدعو الدائرة الصيدليات الراغبة في الحصول على ترخيص تسليم الأدوية في الإمارة إلى التواصل مع دائرة تراخيص الرعاية الصحية عبر البريد الإلكتروني: [email protected] .