«اقتصادية رأس الخيمة»: إيقاف الفعاليات الجماهيرية حتى نهاية مارس

عممت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة على جميع المنشآت بوقف إقامة حفلات الأعراس وكافة الفعاليات الجماهيرية والاحتفالات في صالات الأفراح وقاعات المناسبات في الإمارة بشكل مؤقت اعتباراً من اليوم الاثنين وحتى نهاية شهر مارس الجاري.

يأتي التعميم تماشياً مع التدابير والإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19» وذلك حرصاً على صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

وحسب التعميم تتابع إدارة الرقابة بالدائرة تنفيذ هذه الإجراءات والالتزام بها من قبل المنشآت المعنية والتأكد من تقيدها بكافة ما ورد في هذا التعميم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وسيتم تنفيذ حملات تفتيشية للتحقق من التقيد بها.

وأشار التعميم الصادر عن الدائرة إلى أن المدة قابلة للتمديد حسب المستجدات.

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