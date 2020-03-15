«الاتحاد» تنشر «الدوام المدرسي» في التعلم عن بُعد

دينا جوني (دبي)

حددت وزارة التربية والتعليم أطر ومحددات العمل لبناء الجداول المدرسية خلال فترة «التعلم عن بعد» التي تبدأ يوم الأحد المقبل 22 مارس الجاري.

وبناء عليه، سيدرس طلبة الحلقة الأولى في المدارس الحكومية 4 حصص مسائية عن بعد بواقع 45 دقيقة للحصة الواحدة. فيما تضمّن جدول صفوف الحلقة الثانية خمس حصص منها 4 حصص صباحية وحصة واحدة إثرائية مسائية بواقع 50 دقيقة للحصة الواحدة. أما الحلقة الثالثة، فسيتضمن الدوام المدرسي اليومي ست حصص منها 4 صباحية وساعتان مسائية بواقع 60 دقيقة للحصة الواحدة.

وقد وجّهت الوزارة الإدارات المدرسية في الدليل الاسترشادي، الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، بالاستناد في إعداد الجداول المدرسية على الخطة الأكاديمية والنصاب المقرر لكل مادة مع الزيادة والنقصان بحسب الأهمية والمسار، وكذلك تقليص مواد الأنشطة مثل التربية الرياضية والفنون السمعية والبصرية والمسرح.

ولفتت الوزارة إلى أن صفوف التعلّم عن بعد ستكون نوعين، هي: الصفوف المتزامنة والتي يشترط فيها تواجد المعلم والطالب في التوقيت نفسه على منصة التعلّم الذكي، والصفوف غير المتزامنة من خلال الدروس المرئية المسجّلة وفق المراحل والمواد الدراسية والتي يمكن للطلبة الاستفادة منها في أي وقت.

وفي تفاصيل الجداول الدراسية، يبلغ مجموع حصص الحلقة الأولى والثانية 20 حصة أسبوعياً لكل منها، و30 حصة للحلقة الثالثة.

ويبدأ دوام طلبة الحلقة الأولى من الصف الأول إلى الرابع في التاسعة صباحاً بحصتين اختياريتين واحدة لأنشطة الفنون من التاسعة إلى العاشرة، وأخرى للأنشطة الرياضية أو القرائية من العاشرة إلى الحادية عشرة.

وتبدأ الحصة الأولى من الدوام المسائي في الساعة 4:00 وتنتهي في 4:45 دقيقة. ويتضمن الجدول 5 دقائق تمهيدية بعد كل حصة، لتبدأ الحصة الثانية في 4:50 دقيقة. وتمتد فترة الاستراحة من الساعة 5:35 دقيقة لغاية 5:50 دقيقة. وتمتد الحصة الثالثة من 5:35 دقيقة إلى 5:50 دقيقة، والحصة الرابعة من 5:50 دقيقة إلى 6:35 دقيقة، والحصة الخامسة والأخيرة من 6:40 دقيقة إلى 7:25 دقيقة.

ويبدأ دوام الحلقة الثانية من الصف الخامس إلى الثامن وفق الجداول في التاسعة صباحاً للحصة الأولى، وفي الساعة 9:55 دقيقة تبدأ الحصة الثانية. ومن ثم فترة استراحة لغاية الساعة 11:00 لتبدأ الحصة الثالثة، وبعدها الحصة الرابعة في 11:55 دقيقة، لينتهي بذلك الدوام الصباحي. ويمتد الدوام المسائي لطلبة الحلقة الثانية من الساعة 5:00 إلى 5:50 دقيقة تخصص للمواد الإثرائية والتدريبات المتنوعة.

وبالنسبة للحلقة الثالثة، يمتد الدوام الصباحي من التاسعة صباحاً لغاية الساعة 1:25 دقيقة مع فترة استراحة 15 دقيقة في الساعة 11:05 دقائق. أما دوام الفترة المسائية فيمتد من الساعة الخامسة إلى السابعة وخمس دقائق.