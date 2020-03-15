عبدالله بن سالم يتقبل تعازي النعيمي في وفاة أحمد القاسمي

الشارقة (وام) تقبل سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة التعازي، أمس، من الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية بوفاة الشيخ أحمد بن خالد القاسمي.

وأعرب الشيخ أحمد بن حميد النعيمي عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى آل القواسم الكرام بهذا المصاب الجلل، داعياً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وكافة أفراد أسرته الصبر والسلوان.

وقدم معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان واجب العزاء في وفاة المغفور له الشيخ أحمد بن خالد القاسمي إلى أخويه، الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي، والشيخ سلطان بن خالد بن محمد القاسمي.

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