محمد بن سعود والشيوخ يحضرون أفراح القواسم برأس الخيمة

رأس الخيمة (وام) حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، ومعالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الهجن في رأس الخيمة بمناسبة زفاف نجله الشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة إلى كريمة المرحوم الشيخ صقر بن خالد بن سلطان القاسمي. كما حضر الحفل عدد من الشيوخ ومعالي الوزراء وكبار المسؤولين وأعيان ووجهاء القبائل والبلاد.

وقدم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي والشيوخ والحضور التهاني والتبريكات للعريس ووالده وأهل العروس، سائلين الله عز وجل أن يكلل حياة العروسين بالرفاه، وأن يرزقهما الذرية الصالحة.

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