الامارات | محمد بن راشد: صحة الشعب هي الأهم وموارد الدولة مسخرة لسلامته

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: صحة الشعب هي الأهم وموارد الدولة مسخرة لسلامته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن "صحة الشعب هي الأهم، وموارد الدولة كلها مسخرة لضمان سلامته، والجميع اليوم مسؤول عن الجميع، ودولة الإمارات متحدة أمام التحديات، ومتحدة لتجاوز الأزمات، ومتحدة لحفظ المنجزات".

وقال سموه، في تغريدة على "تويتر"، خلال لقاء جمعه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في استراحة المرموم بدبي، اليوم: "كما نحيي اليوم الرجال المخلصين وجنود الوطن المتفانين في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارىء والأزمات والكوارث وفِي الجهات الصحية والأمنية والبلديات والدوائر الاقتصادية وغيرها.. أديتم باخلاص.. ورفعتم الرأس.. وعليكم واجب تكملونه.. وعلى الجميع التعاون معكم لضمان تجاوز هذه الفترة".

داعياً سموه أن يحفظ الله شعب الإمارات، ويديم على المجتمع الصحة والسلامة والعافية.