الامارات | رأس الخيمة: وقف إقامة حفلات الأعراس والفعاليات الجماهيرية حتى نهاية الشهر الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن رأس الخيمة: وقف إقامة حفلات الأعراس والفعاليات الجماهيرية حتى نهاية الشهر الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة عبر تعميم أرسلته لجميع المنشآت في الإمارة بوقف إقامة حفلات الأعراس وكافة الفعاليات الجماهيرية والاحتفالات في صالات الأفراح وقاعات المناسبات في الإمارة بشكل مؤقت اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 16 مارس وحتى نهاية الشهر الجاري، تماشياً مع التدابير والإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس "كورونا" وذلك حرصاً على صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

وأوضحت أن إدارة الرقابة بالدائرة ستقوم بمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات والالتزام بها من قبل المنشآت المعنية والتأكد من تقيدها بكافة ما ورد في التعميم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وسيتم تنفيذ حملات تفتيشية للتحقق من التقيد بها وأشار التعميم الصادر عن الدائرة بأن المدة قابلة للتمديد حسب المستجدات