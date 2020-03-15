الامارات | بالفيديو: "مدرسة".. المنصة التعليمية الإلكترونية الأكبر عربياً للتعليم عند بعد

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: "مدرسة".. المنصة التعليمية الإلكترونية الأكبر عربياً للتعليم عند بعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعد "مدرسة" المنصة التعليمية الإلكترونية الأكبر عربياً للتعليم عند بعد وتقدم دروسا مجانية بالفيديو في كافة المواد بطريقة مبتكرة وممتعة، حيث تحوي المنصة أكثر من 5000 فيديو تعليمي مبتكر متاح للجميع.

ويمكن الاستفادة من محتوى منصة مدرسة الغني والمبتكر خلال التعلم عن بعد، مع إمكانية البحث عن أي معلومة بسهولة وسرعة.

وتعزز "مدرسة" تعزّز محتواها التعليمي وتدعم منظومة التعلم عن بعد بأكثر من 5000 درس تعليمي بالفيديو في جميع المواد.