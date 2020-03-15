الامارات | محمد بن راشد يلتقي محمد بن زايد

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يلتقي محمد بن زايد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دبي مساء اليوم.

وقد تجاذب سموهما بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي أطراف الحديث حول عدد من القضايا الوطنية ذات الصلة بتوفير كافة مقومات الحياة الكريمة للمواطنين في جميع أرجاء الوطن و الإجراءات المتبعة من أجل تحصين مجتمع الإمارات عموما بالرعاية الصحية و سلامة العيش و الإستقرار الاجتماعي والصحي لجميع شرائح وفئات المجتمع.

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وأشاد سموهما في هذا السياق بجهود و متابعة الجهات المعنية في الدولة واللجان الوطنية المتخصصة بمواجهة الأزمات المحلية وتأمين جميع المتطلبات ووسائل حماية المجتمع من الأمراض والأوبئة وغيرها.

وأكد سموهما حرص قيادة دولة الإمارات وحكومتها ومؤسساتها الوطنية على دولتنا و مجتمعنا خاصة فيما يتعلق بالصحة العامة وسلامة المواطنين والمقيمين.

حضر اللقاء سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة و سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي للإعلام إلى جانب عدد من المسؤولين والمرافقين.