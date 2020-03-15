«التعليم والمعرفة بأبوظبي»: 4 حالات إلزامية لعودة المبتعثين

أكدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي أنه يتعين على طلبة بعثات أبوظبي الالتزام بالعودة إلى الدولة في الحالات التالية: في حال قررت الجامعة تعليق الدراسة التقليدية واستبدالھا بالدراسة عن بعد. وكذلك في حال قررت الجامعة تعليق الدراسة بشكل كامل، وأيضا في حال قررت الدولة المبتعث لھا الطالب إلزامية مغادرة رعايا الدول الأخرى.

كما أشارت الدائرة إلى أنه يتعين العودة أيضا في حال قررت دولة الإمارات العربية المتحدة إلزامية مغادرة رعاياھا للدولة المبتعث لھا الطالب.

وذكرت الدائرة في بيان لها: "تعتبر العودة إلى الدولة اختيارية في جميع الحالات الأخرى، وفي جميع الحالات لا يتحمل الطالب أي تبعات مالية أو عواقب إدارية لدى عودتهم إلى الإمارات.

ويمكن للطلبة اتخاذ أحد الخيارات التالية عند العودة للإمارات، ومنها متابعة الدراسة عن بعد، في حال وفرت الجامعة هذا الخيار، وتسجيل ودراسة المواد في إحدى الجامعات في الإمارات، ونقل الساعات للجامعة المبتعث لھا الطالب، وتجميد البعثة بشكل مؤقت ولحين التمكن من العودة لبلد الابتعاث.

كما يتوجب على جميع الطلبة التواصل مع إدارة بعثات أبوظبي في دائرة التعليم والمعرفة، لإعلامنا بالقرار الذي سيتخذونه: وذلك عبر التالي: الطلبة المبتعثين في جميع الدول (باستثناء الولايات المتحدة الأميركية): [email protected]

أما الطلبة المبتعثين في الولايات المتحدة الأميركية فقد خصصت [email protected]

الخط الساخن: 971 50 189 4000+

وتؤكد الدائرة أن الفريق المختص على تواصل مستمر مع الطلبة المبتعثين في الخارج ومع الملحقيات الثقافية، لضمان اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وإبقاء الطلبة على اطلاع على آخر المستجدات.