عبدالله بن زايد: الإمارات تدعم الشعب الإيراني لتخطي هذه المحنة

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن دولة الإمارات تدعم الشعب الإيراني لتخطي هذه المحنة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه، اليوم الأحد، مع معالي محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني جرى خلاله مناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة والعالم في ضوء انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقدم سموه -خلال الاتصال- تعازيه إلى الشعب الإيراني على ضحايا هذا الوباء العالمي.

وأشار سموه إلى العلاقات التي تجمع بين شعبي البلدين الجارين، مؤكداً على أهمية العمل الجماعي المشترك وتضافر الجهود من أجل التغلب على مثل هذه التحديات العالمية.

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