"الموارد البشرية": 5 التزامات رئيسية للعاملين عن بعد

حدد "الدليل الإرشادي لتطبيق العمل عن بعد" الصادر عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية 5 التزامات رئيسية على الموظف الذي يعمل عن بعد التقيد بتنفيذها.

ووفقاً للدليل على الموظف الذي يعمل عن بعد تسليم العمل في الأوقات القياسية المحددة والرد على كل المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني سواء من رؤسائه أو زملائه في العمل.

ونص الدليل على التزام الموظف الذي يعمل عن بعد بالحضور إلى مقر العمل الأصلي في حالة استدعائه للقاءات والاجتماعات والمشاركات الرسمية في ضوء الجدول المعد لذلك.

وأكد الدليل أنه يجب على الموظف أخذ الموافقة المسبقة على العمل عن بعد من جهة عمله.

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وشدد الدليل على ضرورة أن يتحلى الموظف الذي يعمل عن بعد بأخلاقيات العمل المعتمدة في جهة عمله مع المحافظة على سرية المعلومات والوثائق والمستندات، واستغلال وقت العمل عن بعد في إنجاز المهام الوظيفية المطلوبة منه، بالإضافة إلى الالتزام بمعاير السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة.

وبحسب الدليل الإرشادي، على الموظف الذي يعمل عن بعد تقديم تقرير يومي عن إنجازاته ومستوى إنتاجيته.

الجدير بالذكر أن العمل عن بعد ينقسم إلى نوعين حسب الدليل، هي: العمل عن بعد بشكل جزئي، حيث يمكن للموظف بناء على طلب جهة عمله تقسيم وقت عمله بين مقر العمل الرئيسي ومكان العمل عن بعد، بنسب متساوية أو مختلفة، وقد يكون ذلك لساعات في اليوم أو أيام في الأسبوع أو الشهر، أما النوع الثاني فهو العمل عن بعد بشكل كامل: وهي الوظائف التي يمكن تأديتها بشكل كامل من خارج مقر العمل الرسمي.