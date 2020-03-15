قرقاش: أزمة فيروس كورونا اختبار قاس أمام العالم

قال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن أزمة فيروس كورونا التي يواجهها العالم اختبار قاسٍ لم يشهده النظام الدولي طوال القرن المنصرم.

وكتب قرقاش، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم: "أزمة فيروس كورونا التي يواجهها العالم اختبار قاسٍ لم يشهده النظام الدولي طوال القرن المنصرم".

وأكد معاليه، أن التعاون والتكاتف والعمل المشترك منهجنا على المستوى الدولي والوطني، واثقون من النجاح برغم صعوبة المرحلة، وسلاحنا الالتزام بالإجراءات الوطنية والتفاؤل والثقة".

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