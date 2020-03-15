الامارات | بلدية عجمان تفعّل نظام العمل عن بُعد لبعض موظفيها

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية عجمان تفعّل نظام العمل عن بُعد لبعض موظفيها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فعّلت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، نظام العمل عن بُعد، ضمن إطار إجراءات الدولة الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ويشمل النظام بعض الفئات من الموظفين بالدائرة، ويستمر لمدة أسبوعين قابلة للتمديد إبتداءً من غد الأثنين، ويطبق القرار بما يتناسب مع طبيعة وحاجة العمل وخصوصاً على الفئات التالية ( الموظفات الحوامل، والأمهات اللاتي يعلن أطفالا من الصف التاسع فما دون و لا تتطلب مهامهن الوظيفية ضرورة تواجدهن في مقر العمل والموظفين من أصحاب الهمم، والمصابين بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة، بالإضافة إلى الموظفين من الفئة العمرية التي تتجاوز 60 عاماً، كما ضمنت الدائرة لمتعامليها تقديم 111 خدمة متكاملة الكترونياً يتم تخليصها من خلال منصة الخدمات الإلكترونية والتطبيق الذكي MPDA من قبل الموظفين الذين يعملون عن بُعد، دون الرجوع لمقر الدائرة.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الدائرة، إلى أن المبادرة تأتي تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة ضمن إطار الإجراءات التي تتبعها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، للحفاظ على سلامة المجتمع وصحته، وبما يدعم استمرار انسيابية العمل وكفاءته، حيث سخرت الدائرة التقنيات الحديثة والتكنولوجيا والأنظمة الرقمية ذات المواصفات العالمية، لتمكين الكوادر الوظيفية و تطوير بيئة العمل، وتطبيق رؤية حكومة عجمان المستقبلية.

وأضاف: تتمتع الدائرة بجهوزية متكاملة بتوفير كل الأدوات والأنظمة الرقمة المتاحة التي تمكن موظفي الدائرة من العمل عن بُعد بشكل آمن وسهل على مدار الساعة مع عدم تأثر زمن تقديم الخدمة وجودتها وتميزها، لضمان تقديم 111 خدمة ذكية للمتعاملين دون الرجوع إلى مقر الدائرة.

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ومن جانبه نوه مدير عام الدائرة عبد الرحمن محمد النعيمي، إلى أهمية التطبيق الأمثل لنظام العمل عن بُعد، حيث أن الدائرة ستستفيد من منظومتها التقنية المتطورة وجاهزيتها التكنولوجية ذات المواصفات العالمية، بما يضمن انسيابية العمل وكفاءة الإجراءات.

وأكمل أن هذا القرار جاء تعزيزاً لسلسة التدابير الوقائية والاحترازية التي تتبعها حكومة الإمارات حرصاً على سلامة وصحة مواردها البشرية وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما تحرص الدائرة على استمرارية تقديم كافة خدماتها الرقمية لتوفير احتياجات المتعاملين والمستثمرين وعدم تعطيل مصالحهم، وتقليص الزيارات الشخصية للمراكز قدر الإمكان.

وقال مستشار رئيس الدائرة للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يوسف محمد الشيبة، أن الدائرة وضعت ضوابط وآليات لضمان المحافظة على كفاءة العمل وإنتاجيته خلال تلك الفترة، في حين ستقوم بتوفير كل ما يلزم لتيسير العمل عن بُعد لضمان أمن وسرعة المعلومات والخدمات وجودتها، وتقديم خدماتها الرقمية على مدار الساعة بما ينسجم مع النظم واللوائح الوظيفية المعمول بها.

ويذكر أن تطبيق مبادرة العمل عن بُعد، والتي يؤدي فيها الموظف واجباته من مواقع مختلفة بعيدة عن الدائرة، تهدف إلى تمكين الموظفين بكافة فئاتهم وبتنوع مهامهم من العمل عن بُعد خلال الأزمات والكوارث، والقدرة على انجاز مهامهم على الأنظمة والخدمات الرقمية، بما يسهم في استمرارية تقديم الخدمات للمتعاملين بطريقة آمنة وسهلة