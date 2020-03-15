الامارات | جناح جو شرطة رأس الخيمة ينقذ مواطناً تعرض لإعياء شديد في منطقة جبلية

شكرا لقرائتكم خبر عن جناح جو شرطة رأس الخيمة ينقذ مواطناً تعرض لإعياء شديد في منطقة جبلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح قسم طيران جناح الجو في شرطة رأس الخيمة من إنقاذ شاب مواطن 26 عاما تعرض لحالة إعياء شديدة خلال تواجده في منطقة شعيري القريبة من جبل ينس.

وأشار رئيس قسم جناح الجو في شرطة رأس الخيمة العقيد طيار سعيد اليماحي إلى أن تفاصيل هذه الواقعة بدأت بتلقي بلاغ من غرفة العمليات المركزية في تمام الساعة الثالثة وخمس دقائق من بعد ظهر يوم الخميس الماضي حول وجود شاب مواطن يعاني من حالة إعياء شديد في منطقة شعيري.

وأضاف أنه تم على الفور تحريك إحدى الطائرات العمودية التابعة للقسم بقيادة العقيد طيار سعيد الشهياري ويرافقه الملاح محمد المالكي إلى المكان المذكور وتبين عند الوصول أن الشاب يعاني من الإعياء والدوار الشديدين نتيجة انخفاض ضغط الدم لديه ليتم بناء عليه تقديم الإسعافات الأولية له في عين المكان قبل أن يتم نقله بواسطة الطائرة المروحية إلى مستشفى صقر الحكومي للحصول على الرعاية الطبية اللازمة.

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وأكد العقيد طيار اليماحي أن قسم جناح الجو في شرطة رأس الخيمة يقوم بالعديد من المهام الإنسانية التي تتمثل في إنقاذ العالقين والمصابين في مختلف المناطق الممتدة على طول النطاق الجغرافي للإمارة ، مشيدا بجهود فريق العمل في سرعة التجاوب مع البلاغات والانتقال على وجه السرعة لمواقع البلاغات لتقديم يد العون والمساعدة لمحتاجيها.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين والسياح إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة والحذر مع التزود باحتياجاتهم من الأطعمة والمشروبات خلال توجههم إلى المناطق الجبلية على وجه الخصوص حفاظا على سلامتهم وتلافيا لتعرضهم لمثل هذه المواقف .