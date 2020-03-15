الامارات | بلدية دبي تلزم الصالونات الرجالية وصالونات التجميل بتكثيف إجراءات التنظيف والتطهير

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تلزم الصالونات الرجالية وصالونات التجميل بتكثيف إجراءات التنظيف والتطهير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالبت بلدية دبي كافة الصالونات الرجالية، ومراكز التجميل النسائية، بتكثيف إﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻈﻴف واﻟﺘﻄﻬﻴﺮ، كذلك ﺗﻜﺜﻴﻒ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ واﻟﺘﻄﻬﻴﺮ في ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺤﺸﺮات.

وحددت البلدية في تعميم أصدرته أخيراً، عدة ضوابط يتوجب على كافة الصالونات والمراكز الالتزام بها، تتمثل في زﻳﺎدة دورﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ واﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ، واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ على " ﻣﻘﺎﺑﺾ اﻷﺑﻮاب، ﻛﺮاﺳﻲ اﻻﻧﺘﻈﺎر، أﺟﻬﺰة اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺠﻬﺎز اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن، اﻟﺠﺮاﺋﺪ واﻟﻤﺠﻼت، ﻛﺮاﺳﻲ اﻟﺤﻼﻗﺔ، ﺟﻤﻴﻊ اﻷدوات واﻷﺟﻬﺰة واﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ، أﺣﻮاض ﻏﺴﻴﻞ اﻷﻳﺪي واﻟﺸﻌﺮ، اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، الأرﻓﻒ والأدراج واﻟﺨﺰاﺋﻦ، دورات اﻟﻤﻴﺎه.

وشددت على ضرورة ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﻘﻢ اﻟﻴﺪﻳﻦ واﻟﺼﺎﺑﻮن اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻣﻊ ﺿﺮورة ﻏﺴﻞ اﻷﻳﺪي ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﺧﺪﻣﺔ، كذلك ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ واﻟﺘﻄﻬﻴﺮ في ﺳﺠﻼت اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﻣﻊ ذﻛﺮ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓي اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ.

وألزمت البلدية في تعميم آخر ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺤﺸﺮات بزيادة دورﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴـﻒ، واﻟﺘﻄﻬﻴـﺮ ﻟﻠﻤﺮاﻓـﻖ، واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ على اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ، وﻣﺨﺎزن اﻟﻤﻮاد واﻟﻤﻌﺪات، ﻣﻘﺎﺑﺾ ﻣﺎﻛﻴﻨﺎت اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺒﻴﺪات، ﻣﻘﺎﺑﺾ اﻟﺮﻓﻮف واﻟﻜﺒﺎﺋﻦ واﻟﻤﻌﺪات واﻷﺟﻬﺰة، ﻣﻘﺎﺑﺾ اﻷﺑﻮاب وأزرار اﻟﻤﺼﺎﻋﺪ واﻟﺴـﻼﻟﻢ، اﻟﺰي اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ، دورات اﻟﻤﻴﺎه، وﺳﺎﺋﻞ ﻏﺴﻴﻞ وﺗﻌﻘﻴﻢ اﻟﻴﺪﻳﻦ، ﺗﻨﻈﻴﻒ وﺗﻄﻬﻴﺮ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ، ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم، ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﻘﻢ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻓي أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ، ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ واﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﻓي ﺳﺠﻼت اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﻣﻊ ذﻛﺮ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓـي اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ وﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﻮاد اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﺑﻠﺪﻳﺔ دﺑي