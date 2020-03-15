الامارات | ‏إغلاق دور السينما والملاهي وصالات كمال الأجسام في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن ‏إغلاق دور السينما والملاهي وصالات كمال الأجسام في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجهت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بإغلاق جميع دور السينما وحدائق الملاهي وصالات الألعاب الترفيهية والإلكترونية وصالات كمال الأجسام وأندية اللياقة البدنية ابتداءً من الغد وحتى إشعار آخر ‏في إطار التدابير الاحترازية لتحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة للمجتمع. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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