الامارات | رأس الخيمة تغلق الحدائق العامة حتى إشعار آخر

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة اليوم إغلاق جميع الحدائق التابعة لها بداية من الغد وحتى إشعار آخر. وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للوقائية من فيروس "كورونا" المستجد وحرصا من الدائرة على سلامة وصحة أفراد المجتمع. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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