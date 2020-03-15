الامارات | بلدية الفجيرة تغلق الشواطئ العامة والأماكن الترفيهية

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الفجيرة تغلق الشواطئ العامة والأماكن الترفيهية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية امارة الفجيرة عن اغلاق الشواطئ العامة والكورنيش وأماكن الترفيه وصالات الأفراح في الإمارة ومناطقها ابتداءً من اليوم وحتى اشعار آخر. كما وجهت البلدية دور السينما وحدائق الملاهي وصالات الألعاب الترفيهية والإلكترونية وصالات كمال الأجسام وأندية اللياقة البدنية المرخصة بالإمارة بالتوقف عن تقديم خدماتهم وأنشطتهم للجمهور بصورة فورية اعتباراً من اليوم. وأوضحت البلدية أن القرار يأتي في إطار الحرص على سلامة أفراد المجتمع وصحتهم العامة مؤكدة بتطبيق الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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