الامارات | "هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة" ترفع كفاءة طرق مدينة الذيد بتكلفة 4.5 مليون درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة" ترفع كفاءة طرق مدينة الذيد بتكلفة 4.5 مليون درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صرح المهندس يوسف صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، إن الهيئة أنجزت عدد من أعمال الصيانة ورفع الكفاءة لطرق مدينة الذيد، استكمالاً لخطتها السنوية الهادفة لتطوير الطرق وتعزيز البنية التحتية في مختلف مدن الإمارة، وتعزيز السلامة المرورية لمستخدمي الطرق، بتكلفة إجمالية بلغت4.5 مليون درهم.

وأضاف السويجي، أن مدن المنطقة الوسطى تشهد حالياً بفضل دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى،حاكم الشارقة، نهضة عمرانية وحضارية وسياحية مدعومة ببنية تحتية تعزز الحراك الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، وتولي الهيئة مشاريع تطوير الطرق بالمنطقة أهمية قصوى تنفيذاً لتوجيهات سموه و لتوفير أفضل الخدمات والمشروعات للمواطنين والمقيمين، للارتقاء بالمكانة التنافسية للإمارة وفق أعلى المستويات، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية واستدامتها التنموية للأجيال القادمة، تماشياً مع توجهات الإمارة، ورؤية الدولة المستقبلية لتحقيق وإطلاق قفزات نوعية في البنية التحتية.

وأكد رئيس الهيئة أن الهيئة تضع في اعتبارها دوماً أثناء مشاريع الصيانة ورفع كفاءة الطرق الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للإمارة، فضلاً عن تحقيق أعلى معدلات السلامة المرورية لمستخدمي الطرق حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

Advertisements

من جانبه أشار الدكتور المهندس محسن علي بلوان مدير إدارة صيانة الطرق في الهيئة، أن المشروع تضمن صيانة الشارع الواصل بين ميدان الحصن وميدان الجامع بمدينة الذيد، بطول حوالي 1000 متر من كل إتجاه، و شملت الأعمال إزالة طبقات الأسفلت المتضررة نتيجة تحديات التنقل اليومية التي تعرض لها الطريق أثناء استخدامه لعبور الشاحنات عالية الحمولة، قبل إنشاء ميدان الشهيد سلطان بن محمد بن علي بن هويدن الكتبي وإنشاء طريق مخصص لعبور الشاحنات، ووضع طبقات أسفلتية جديدة وفق أعلى معايير الجودة، كما تضمنت الأعمال أيضاً إعادة إنشاء جزء من ميدان الجامع، هذا فضلا عن أعمال التخطيط الأرضي وصبغ أحجار الرصيف.

وأشار بلوان أنه استكمالاً لأعمال الصيانة في مدينة الذيد، وحفاظاً على السلامة المرورية وإدخال التحسينات والتطويرات اللازمة للطرق، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات والمشروعات للمواطنين والمقيمين، أنجزت إدارة صيانة الطرق أعمال صيانة ورفع كفاءة لشارع مستشفى الذيد القديم، مع أعمال صيانة للطبقات الأسفلتية ومايلزمها من علامات تخطيط أرضي.