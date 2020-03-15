الامارات | أخطر 6 أشياء يمكن أن تنقل العدوى ب"كورونا" في العمل

شكرا لقرائتكم خبر عن أخطر 6 أشياء يمكن أن تنقل العدوى ب"كورونا" في العمل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر باحثون من الأماكن المزدحمة، حيث تعتبر بيئة خصبة لنقل العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، كما حذروا أيضاً من استخدام الأدوات المشتركة مع آخرين، كما يحدث في أماكن العمل المختلفة. بحسب ما ذكر موقع «boldsky»، مشيراً إلى 6 أماكن يمكن ن تكون مصادر رئيسة لنقل العدوى ب"كورونا" في أماكن العمل، وهي: مقابض الأبواب: تعتبر من أبرز الأماكن التي يستخدمها الجميع بشكل يومي وبالتالي يجب تطهيرها يوميًا قبل التعامل معها لمنع انتقال الجراثيم والفيروسات التي قد تسبب العدوى.

لوحات المفاتيح

يجب تنظيف لوحة المفاتيح الخاصة بالعمل يوميًا قبل الاستخدام، حيث تعتبر من الأدوات التي يستخدمها العديد من الأشخاص، كما يمكنهم تناول الأطعمة بالقرب منها، وبالتالي فهي معرضة لوجود الجراثيم، كذلك قم بغسل يدك جيدًا بالماء والصابون بعد لمس لوحة المفاتيح.

أزرار المصعد

المصعد لا يمكن السيطرة عليه وتعقيمه بشكل دوري، حيث يستخدم المئات من الأشخاص المصعد يوميًا، والذين يستخدمون الأزرار، لذلك تجنب التعامل بشكل مباشر مع تلك الأزرار ويمكنك الضغط عليها من خلال المرفقين بدلًا من أصابع يدك.

الهواتف

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يتم استخدام الهواتف من قبل العديد من الموظفين في مكان العمل، لذلك تحتوي هواتف المكاتب على الكثير من الجراثيم، ولتجنب الإصابة بالأمراض من خلال استخدام الهاتف، يمكنك استخدام معقم اليدين بعد استخدامها.

الميكروويف

يقوم العديد من الموظفين بتسخين طعامهم في الميكروويف الخاص بمكان العمل، ويقومون بلمس مقبض الميكروويف بشكل مباشر، مما يجعله ضمن أكثر المناطق عرضة لجمع الجراثيم، لذلك يجب الحرص على غسل اليدين بعد استخدامه.

الأدوات المكتبية

الأدوات المكتبية أيضًا كالفاكس والطابعة وغيرهما من الأشياء المعرضة لتجمع الجراثيم، لذلك احرص على تنظيفها يوميًا قبل الاستخدام.