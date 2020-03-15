الامارات | إعادة فتح الحدائق أمام الجماهير في أبوظبي.. تعرّف إلى مواعيدها

شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح الحدائق أمام الجماهير في أبوظبي.. تعرّف إلى مواعيدها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة البلديات والنقل‬⁩، منذ قليل، إعادة افتتاح الحدائق العامة خلال أيام الأسبوع، حتى العاشرة مساءً، وفي نهاية الأسبوع حتى الـ12مساءً، وذلك بعد تعقيمها، مشددة على استمرار غلق الشواطئ حتى إشعار آخر. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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