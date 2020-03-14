الامارات | إغلاق صالات السينما والألعاب بعجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق صالات السينما والألعاب بعجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، توجه دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة التنمية السياحية في عجمان إعتبارا من الأحد 15 مارس 2020 بإغلاق مؤقت لصالات السينما وصالات ألعاب التسلية والترفيه والألعاب الإلكترونية حتى نهاية مارس الجاري، وتدعو المنشآت المعنية في الإمارة إلى التعاون التام للمصلحة العامة، وسيتم التفتيش على جميع المرافق للتحقق من الإلتزام الكامل بهذا التعميم. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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