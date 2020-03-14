الامارات | "الطوارئ والأزمات" تطلق الدليل الإرشادي للوقاية من "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن "الطوارئ والأزمات" تطلق الدليل الإرشادي للوقاية من "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن إطلاقها الدليل الإرشادي لجاهزية استمرارية الأعمال للمؤسسات، وذلك لتطبيق الإجراءات الوقائية لحالة فيرس كورونا المستجد "كوفيد - 19"AE/SCNS/NCEMA 7002:2020 مما يسهم في تعزيز جهود الدولة على المستوى الوطني ونقل الخبرات والممارسات على المستوى العالمي.

يأتي أهمية هذا الدليل لحماية ووقاية الأفراد والمجتمع من خطر تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" من خلال معرفة الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب على المؤسسات اتباعها بالإضافة إلى وضع متطلبات ضمان جاهزية منظومة استمرارية الأعمال التي جاءت وفق مواصفات عالمية وذلك بتبني استراتيجيات استمرارية الأعمال التي تتضمن جاهزية المؤسسات للعمل على تلك الإجراءات وجعلها أكثر مرونة، بجانب مراقبة الموردين وسلاسل الإمداد.

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وتم العمل مع الشركاء الاستراتيجيين بشكل مكثف خلال الفترة السابقة لتوحيد جهود الاستعداد والجاهزية من خلال هذا الدليل.

ويهدف الدليل أيضاً إلى إبراز رؤية القيادة والدولة من منطلق الريادة في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

ويمكن للمؤسسات تحميل هذا الدليل من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.