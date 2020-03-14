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الامارات | حظر الشيشية في مقاهي أم القيوين

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مصباح أمين_ أم القيوين 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين بحظر تقديم الشيشية في مقاهي الإمارة ومرافقها وذلك تماشيا مع التدابير الوقائية من فيروس "كورونا"، علما بأنه سيتم تنفيذ حملات تفتيشية من قبل الدائرة للوقوف على تطبيق التعميم وفي حال عدم الإلتزام سيتم إتخاذ الإجراءات الجزائية بشأن المخالفين

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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