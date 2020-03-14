شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق حدائق وشواطئ أبوظبي للحفاظ على الصحة العامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية مدينة أبوظبي، إغلاق كافة الشواطئ والحدائق في أبوظبي ابتداء من يوم الأحد، وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار الحرص على سلامة أفراد المجتمع وصحتهم العامة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | إغلاق حدائق وشواطئ أبوظبي للحفاظ على الصحة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.