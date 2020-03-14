الامارات | تأجيل جميع الفعاليات المقررة لشهر مارس الجاري في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل جميع الفعاليات المقررة لشهر مارس الجاري في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت دائرة السياحة والترويج التجاري في دبي، تأجيل جميع الفعاليات المقررة لشهر مارس الجاري في دبي حتى نهاية الشهر بما في ذلك كافة أنشطة الوجهات الترفيهية،ومنع المنشآت الفندقية وقاعات الأفراح من إقامة حفلات الأعراس اعتباراً من الأحد 15 مارس وحتى نهاية الشهر،وسيتم التفتيش على جميع المرافق للتحقق من الالتزام الكامل بهذا التوجيه. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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