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الامارات | تأجيل جميع الفعاليات المقررة لشهر مارس الجاري في دبي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت دائرة السياحة والترويج التجاري في دبي، تأجيل جميع الفعاليات المقررة لشهر مارس الجاري في دبي حتى نهاية الشهر بما في ذلك كافة أنشطة الوجهات الترفيهية،ومنع المنشآت الفندقية وقاعات الأفراح من إقامة حفلات الأعراس اعتباراً من الأحد 15 مارس وحتى نهاية الشهر،وسيتم التفتيش على جميع المرافق للتحقق من الالتزام الكامل بهذا التوجيه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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